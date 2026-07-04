المغرب يضرب بقوة ويُقصي أحد مستضيفي المونديال.. أسود الأطلس إلى ربع نهائي المونديال

واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون رد، في مواجهة دور الـ16، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي ويؤكد أنه أحد أبرز المرشحين لمواصلة المشوار في البطولة.

دخل أصحاب الأرض، المنتخب الكندي، المباراة بحماس كبير مدعومين بجماهيرهم، وفرضوا ضغطًا متواصلًا خلال الشوط الأول، وصنعوا عدة فرص خطيرة، إلا أن الدفاع المغربي بقيادة ياسين بونو تعامل بثبات مع المحاولات الكندية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم أفضلية كندا في بعض الفترات.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ظهر وجه مختلف تمامًا للمنتخب المغربي، حيث نجح في استغلال كرة ثابتة نفذت بإتقان، ليودع عز الدين أوناحي الكرة في الشباك عند الدقيقة 50، معلنًا تقدم “أسود الأطلس” ومنح فريقه أفضلية قلبت موازين اللقاء.

بعد الهدف، حاول المنتخب الكندي العودة سريعًا إلى المباراة، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي مغربي مميز، بينما اعتمد أبناء المدرب محمد وهبي على المرتدات السريعة التي أربكت الدفاع الكندي وخلقت العديد من الفرص الخطيرة.

وفي الدقيقة 82، عاد أوناحي ليؤكد تألقه بتسجيل الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة نموذجية، ليصبح أول لاعب أفريقي يسجل ثنائية في مباراة إقصائية بكأس العالم منذ عام 2002، في إنجاز يعكس المستوى الكبير الذي يقدمه المنتخب المغربي في البطولة.

ومع اندفاع كندا إلى الهجوم في الدقائق الأخيرة، استغل المغرب المساحات ليضيف سفيان رحيمي الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، مؤكدًا تفوق “أسود الأطلس” وحاسمًا المباراة بثلاثية نظيفة.

ورغم تعرض إسماعيل صيباري لإصابة مبكرة أربكت حسابات الجهاز الفني، فإن المنتخب المغربي أظهر شخصية قوية ومرونة تكتيكية، ونجح في السيطرة على مجريات الشوط الثاني بفضل الانضباط الجماعي والفاعلية الهجومية.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب المغربي رحلته المميزة في مونديال 2026، ليبلغ الدور ربع النهائي عن جدارة واستحقاق، ويضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي، مواصلًا حلمه في تحقيق إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم المغربية والأفريقية.