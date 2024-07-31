المغرب يفوز على العراق ويتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس

تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء تأهل منتخب “أسود الأطلس” الأولمبي بعد فوزه على نظيره العراقي بثلاثة اهداف من دون رد، حملت توقيع كل من اللاعبين، أمير ريتشاردسون، وسفيان رحيمي، وعبد الصمد الزلزولي في الدقائق (19، 28، 36) على الترتيب من عمر “الديربي العربي” الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “أليانز ريفييرا” بمدينة نيس.

وتربع المغرب على عرش صدارة المجموعة الثانية (B) برصيد 6 نقاط، وصعد إلى الدور ثمن النهائي لأولمبياد “باريس 2024” رفقة وصيفه الأرجنتيني، الذي تغلب بدوره على نظيره الأوكراني بهدفين من دون رد.

وفي ما يلي الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الثانية (B):

1- المغرب – 6 نقاط

2- الأرجنتين – 6 نقاط

3- أوكرانيا – 3 نقاط

4- العراق – 3 نقاط.