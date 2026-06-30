المغرب يقصي هولندا بركلات الترجيح.. «أسود الأطلس» يواصلون الحلم المونديالي

حجز المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما أطاح بالمنتخب الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة وندية.

دخل المنتخب المغربي المباراة بثقة كبيرة، وفرض أفضليته في فترات طويلة من الشوط الأول، حيث صنع العديد من الفرص الخطيرة، إلا أن الحارس الهولندي بارت فيربروخن تألق بشكل لافت وتصدى لأكثر من محاولة محققة، أبرزها رأسيتا أيوب بوعدي ونيل العيناوي، فيما ارتطمت تسديدة أشرف حكيمي بالعارضة.

ورغم الأفضلية المغربية، تمكن المنتخب الهولندي من خطف هدف التقدم في الدقيقة 72 عن طريق كودي جاكبو، الذي استغل هجمة مرتدة سريعة ليسدد الكرة في شباك ياسين بونو، واضعًا “الطواحين” على أعتاب التأهل.

لكن المنتخب المغربي رفض الاستسلام، وواصل ضغطه حتى الدقائق الأخيرة، لينجح البديل شمس الدين طالبي في إرسال عرضية متقنة، ارتقى لها عيسى ديوب فوق الجميع وحولها برأسه إلى داخل الشباك في الوقت بدل الضائع، معلنًا هدف التعادل الذي أشعل مدرجات ملعب مونتيري وفرض اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وفي الوقت الإضافي، تبادل المنتخبان المحاولات دون أن ينجح أي منهما في تسجيل هدف الفوز، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل.

وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس ياسين بونو مجددًا، بعدما تصدى لإحدى الركلات، فيما أضاع المنتخب الهولندي ركلة أخرى، ورغم إهدار أشرف حكيمي إحدى الركلات المغربية، فإن إسماعيل صيباري سجل الركلة الحاسمة التي منحت “أسود الأطلس” الفوز بنتيجة 3-2 والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب المغربي كتابة فصول جديدة من تاريخه المونديالي، مؤكدًا أن الإنجاز الذي حققه في نسخة 2022 لم يكن صدفة، بل امتدادًا لجيل يملك الشخصية والإمكانات لمنافسة كبار العالم.

وسيواجه المنتخب المغربي في الدور ثمن النهائي منتخب كندا، في مواجهة جديدة يطمح خلالها “أسود الأطلس” إلى مواصلة المشوار وبلوغ ربع النهائي للمرة الثانية تواليًا.