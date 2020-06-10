المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحيّة شهر آخر

أعلنت الحكومة المغربية، الثلاثاء، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر واحد، معلنة أن المهلة الجديدة ستنتهي، 10 يوليو المقبل مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي.

وجاء في بيان، صادر عن اجتماع للمجلس الحكومي بأن ” قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية، يعطي الحق ويجوز لوزير الداخلية بأن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها”.

كما أشار البيان إلى“ التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة“.

وسجلت وزارة الصحة المغربية حتى مساء يوم الثلاثاء 8437 حالة إصابة بكورونا و210 حالات وفاة، وارتفاع معدل الشفاء 88.8%.