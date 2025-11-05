المغرب ينجح بتفكيك 188 شبكة لتهريب المهاجرين

أعلنت السلطات الأمنية المغربية، عن نجاحها في إحباط 42,437 محاولة لتهريب المهاجرين منذ بداية السنة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وتفكيك 188 شبكة إجرامية متخصصة في تهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط. يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية، تم التأكيد على أن هذه العمليات أسفرت عن إيقاف العديد من الشبكات الإجرامية التي تستغل معاناة المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، وتعرضهم لخطر الغرق والاستغلال.

وأوضح البيان أن هذه الشبكات كانت تقوم بتنظيم رحلات غير قانونية عبر البحر باستخدام قوارب صغيرة وغير آمنة، مما يعرض حياة المهاجرين للخطر.

وأفاد البيان بأن البحرية الملكية المغربية قامت خلال نفس الفترة بإنقاذ 9,518 شخصًا من الغرق أثناء محاولتهم الهجرة بشكل غير قانوني عبر البحر إلى الضفة الشمالية للمتوسط، وتم تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين من جنسيات مختلفة، بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية والمساعدة اللوجستية.

وأكدت وزارة الداخلية المغربية أن الحكومة اتبعت مقاربة حقوقية وإنسانية في التعامل مع المهاجرين، تقوم على تقديم الدعم والمساعدة لهم، وتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وقد تم خلال هذا العام مساعدة 3,060 مهاجرا على العودة الطوعية، منهم 1,541 شخصًا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأضاف البيان أن المغرب عزز شراكاته مع العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الدول الأوروبية مثل إسبانيا وهولندا والنمسا وألمانيا وتركيا، في إطار مكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية، هذا التعاون يتضمن تزويد السلطات المغربية بأحدث التقنيات والمعدات لمراقبة الحدود، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، تم تكثيف الاجتماعات مع هذه الدول من أجل تعزيز القدرات المشتركة في مواجهة التهديدات الأمنية والإنسانية التي يسببها التهريب عبر البحر الأبيض المتوسط.

هذا ورغم الجهود المبذولة، تشير الإحصائيات إلى أن البحر الأبيض المتوسط لا يزال يُعدّ من أخطر الطرق البحرية للمهاجرين غير النظاميين. فقد أودى هذا الطريق بحياة نحو 30,000 شخص في العقد الماضي، ويستمر المهاجرون في محاولة عبور البحر باستخدام طرق أكثر خطورة، مثل السواحل المحاذية لمدن سيدي إفني وأكادير والرباط. وتُظهر البيانات الرسمية المغربية أن السلطات قد اعترضت حوالي 79,000 محاولة هجرة غير شرعية في عام 2024 فقط.