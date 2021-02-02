المغرب ينضم لمجموعة الاتصال الأفريقية بشأن ليبيا

انضمت المملكة المغربية إلى مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

يأتي ذلك قبيل عقد قمة الهيئة على مستوى رؤساء الدول والحكومات الأسبوع القادم.

وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، أبلغ أمس الاثنين مجلس السلم والأمن التابع للمنظمة بقرار اللجنة دمج المملكة المغربية في مجموعة الاتصال.

يُشار إلى أن مجموعة اتصال الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، تم إنشاؤها في فبراير العام 2020 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتضم رؤساء مصر وتشاد والكونغو وجنوب إفريقيا والجزائر، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.

وتهدف المجوعة إلى تنسيق الجهود الدولية في إطار الوصول إلى حل دائم للأزمة في ليبيا، بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا.

واستضاف المغرب خلال الأشهر الأخيرة عدة اجتماعات في بوزنيقة حول تسوية الأزمة الليبية، تمخض عنها اتفاق على آلية اختيار شاغلي المناصب العليا في الدولة في أعقاب اجتماع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.