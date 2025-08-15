المغرب يواجه «أكبر كارثة بيئية» هذا العام.. حرائق شفشاون تلتهم مئات الهكتارات

تتواصل منذ فجر الخميس عمليات الإطفاء لاحتواء حريق هائل اندلع الثلاثاء في غابات منطقة شفشاون السياحية شمال المغرب، وسط تضاريس جبلية وعرة ورياح شرقية عاتية تزيد من صعوبة التدخل.

ومنذ ساعات الصباح، حلّقت طائرات الإطفاء الكندية الصنع “كنادير” فوق مواقع اللهب، بينما تمركزت فرق التدخل قرب قرية ديردرة، إحدى أولى القرى التي لحقتها أضرار مباشرة، المزارع محمد دراز، المتخصص في زراعة الزيتون، وصف المشهد قائلاً: “أتت النيران على كل شيء”.

ووفق عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، فإن الحريق يُعد الأكبر في المغرب هذا العام، مع انتشار “استثنائي” للنيران بفعل تضاريس المنطقة الجبلية وشدة الرياحـ وحتى مساء الأربعاء، بلغت المساحة المتضررة نحو 500 هكتار من الغابات والمحاصيل، بحسب التقديرات الرسمية.

ويأتي هذا الحريق في ظل موجة حر قاسية تجتاح المغرب، مصحوبة برياح جافة وحارة تهب من الصحراء الكبرى، ما يزيد من مخاطر اندلاع حرائق جديدة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تعيش جنوب أوروبا وضعاً مشابهاً، إذ تواصل فرق الإطفاء في البرتغال واليونان وإيطاليا وإسبانيا جهودها لمكافحة حرائق الغابات المستعرة، بالتزامن مع موجة حر شديدة ضربت القارة هذا الأسبوع وأدت إلى أضرار واسعة في مناطق سكنية وصناعية.