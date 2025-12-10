المغرب يواجه سوريا.. فلسطين تلتقي السعودية بربع نهائي «كأس العرب»

اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب 2025 المقامة في الدوحة بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعتين الثالثة والرابعة.

وضمن المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الرابعة بفوزه على العراق 2-0، وتأهلا معًا إلى الدور ربع النهائي. وفي المجموعة الثالثة، تأهل منتخب الإمارات بعد فوزه على الكويت 3-1، مستفيدًا من خسارة مصر أمام الأردن الذي حجز مكانه كمتصدر للمجموعة.

كما تأهلت فلسطين وسوريا على حساب قطر وتونس، بينما تأهلت السعودية والمغرب على حساب جزر القمر وعمان، مكتملة بذلك قائمة الفرق الثمانية المتنافسة على لقب البطولة.

وأظهرت قرعة الدور ربع النهائي المواجهات التالية:

المباراة الأولى: المغرب ضد سوريا

المباراة الثانية: فلسطين ضد السعودية يوم الخميس 11 ديسمبر

المباراة الثالثة: الأردن ضد العراق

المباراة الرابعة: الجزائر ضد الإمارات

وتقام جميع مباريات الدور ربع النهائي على ملعب “لوسيل”، في أجواء تشهد تنافسًا قويًا بين الفرق العربية على التأهل لنصف النهائي.

وشهدت بطولة كأس العرب 2025 مشاركة واسعة للمنتخبات العربية ضمن منافسات قوية، وتعكس أهمية البطولة في تعزيز التنافس الرياضي العربي وتطوير مستوى كرة القدم في المنطقة، كما تعتبر نتائج دور المجموعات مؤشرًا على استعداد المنتخبات للمرحلة الحاسمة، حيث سجلت البطولة مفاجآت عدة أبرزها خروج مصر وقطر وتونس من الدور الأول.

وانطلقت بطولة كأس العرب منذ عام 1963 وتطورت على مر السنوات لتصبح منصة رئيسية لتعزيز التنافس الرياضي بين المنتخبات العربية، كما ساهمت في رفع مستوى كرة القدم في المنطقة من خلال دمج التجارب الاحترافية وتبادل الخبرات بين اللاعبين والمنتخبات المشاركة.