المغرب يُؤكد حرصه على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وذلك على هامش أعمال القمة الاستثانية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقدة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والمصالحة الوطنية الشاملة، وملف الانتخابات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد الوزير المغربي حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، وعبور المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة، وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع وبمشاركة كل الليبيين.