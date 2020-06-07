المغرب يُؤكد على أن الاتفاق السياسي هو المرجعية لأي حل في ليبيا

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بخارجية الوفاق، فإن الوزير المغربي أكد أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا.

كما أكد الجانبان على ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

من جانبه أطلع سيالة نظيره المغربي على آخر التطورات الميدانية والسياسية بعد تحرير قوات حكومة الوفاق مدينة ترهونة دون إراقة دماء.