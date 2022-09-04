المغرب يُؤكد مواصلة دعمه لجهود إحلال الاستقرار في ليبيا

رحبت المملكة المغربية، بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش.

وبحسب بيان للخارجية المغربية، اليوم الأحد، فقد أعربت المملكة المغربية عن دعمها الكامل للمبعوث الأممي الجديد، وأكدت على استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتوصل الأطراف الليبية للتوافقات الضـرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي.

وأضاف البيان أن “المملكة المغربية، التي احتضنت التوقيع على الاتفاق السياسي للصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 واستضافت حوارات بوزنيقة بين الأطراف في ليبيا، ستواصل انخراطها في الجهود الدولية لإحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق”.