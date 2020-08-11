المغرب يُطالب بإصلاحات عميقة لجامعة الدول العربية

قال رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، إن الجامعة العربية تحتاج إلى “إصلاحات عميقة”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المالكي قوله، في حوار متلفز: “أوضاع العالم العربي ليست بخير، وجامعة الدول العربية تحتاج إلى إصلاحات عميقة حتى تستجيب لمتطلبات المرحلة”.

وأضاف: “نؤمن بالقضية الفلسطينية؛ لأنها قضية إجماع وقضية مصيرية للعالم العربي، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ضرورة حيوية لمستقبل النضال والمقاومة”.

وتابع: “وحدة الصف الفلسطيني والعربي من شأنها استرجاع ما فقده العرب خلال السنوات الأخيرة. المصالحة (الفلسطينية) ستساعد على وحدة الصف العربي، وبقدر ما تتعثر المصالحة يتعثر ويتمزق الصف العربي”.

وأكد المالكي موقف بلاده الداعم للحفاظ على الأراضي الفلسطينية، وقال: “التاريخ سينصف مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني”.

كما ندّد رئيس البرلمان المغربي بـ”محاولات الحكومة الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية”، داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين في السجون الإسرائيلية وعودة اللاجئين الفلسطينيين.

وحث المالكي الفلسطينيين إلى “البقاء والتشبث بالأرض باعتبارها العامل الحاسم في القضية الفلسطينية، لا سيما وأن تقليص الأراضي الفلسطينية يهدف إلى تقويض حل الدولتين وهو المخطط الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه”.