الرئيسية | مال وأعمال

المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين تدفع أسعار النفط للارتفاع

عين ليبيا | آخر تحديث: 12 نوفمبر 2019 - 14:51
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

تراجعت الأسعار الاثنين بفعل المخاوف حيال التأثير على طلب النفط من تداعيات الحرب التجارية. [إنترنت]
صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط آمال بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى تقدم في مفاوضات التجارة بينهما.

حيث جرى تداول عقود برنت بارتفاع نسبته 0.5% إلى 62.49 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد نزلت إلى 61.90 دولار للبرميل في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 57.09 دولار للبرميل، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق إلى 56.55 دولار للبرميل.

محتوى ذو صلة
المحادثات التجارية بين أمريكا والصين تمضي قدماً لكن ببطء!

هذا وتراجعت الأسعار الاثنين بفعل المخاوف حيال التأثير على طلب النفط من تداعيات الحرب التجارية الأمريكية الصينية الممتدة منذ 16 شهراً، والتي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي.

من جهته قال ترامب يوم السبت الماضي أن المحادثات مع الصين تمضي بشكل جيد جداً، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقاً إلا إذا كان الأمثل لواشنطن.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن