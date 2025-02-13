المفاوضات بشأن «هدنة غزة» تحرز تقدّماً.. هل تلتزم إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق؟

في وقت أشار مصدر مطّلع على المفاوضات، إلى إحراز تقدم تجاه إنهاء الأزمة المتعلقة بالهدنة، أكدت حركة “حماس” الفلسطينية، أن”هناك جهودا من قبل الوسطاء، لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار في قطاع غزة”.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة “حماس”، إن “اتصالات تجري مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ الاتفاق”، متهمًا إسرائيل بـ”التنصل من تنفيذ العديد من البنود”.

وأضاف قاسم: “موقفنا في حركة حماس واضح ولن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية”، داعيًا إسرائيل إلى “تنفيذ بنود الاتفاق حتى يتم الإفراج عن الأسرى والالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه”.

وأعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق، “تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة “انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة”.

وقال المتحدث باسم “كتائب القسام”، في بيان: “راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات”.

في السياق، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة على المفاوضات، “بحصول تقدم قد يؤدي إلى تنفيذ عملية تبادل جديدة لرهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين، كما هو مخطط”.

وأوضح مصدر لوكالة فرانس برس أن “الوسطاء أجروا مباحثات مكثفة وتم الحصول على تعهد إسرائيلي مبدئيا بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني بدءا من صباح الخميس”.

وأفاد المصدر بأن “حماس أكدت للمسؤولين المصريين التزامها الاتفاق وتنفيذ الدفعة السادسة من تبادل الأسرى في موعدها السبت فور التزام الاحتلال”.

من جانبها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن “وجود بوادر إيجابية بشأن اتمام المرحلة المقبلة من صفقة التبادل المقررة يوم السبت المقبل”.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، “بأن المؤشرات تشير إلى أن حماس قد تطلق سراح 3 محتجزين إسرائيليين يوم السبت”.

في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه “من المتوقع أن تقوم عدة منظمات دولية بإدخال الوقود والمعدات الطبية الضرورية إلى قطاع غزة، الخميس، ومن الممكن أيضا أن يتم السماح للكرفانات والبيوت المتنقلة بالدخول، الأمر الذي سيسمح بإتمام صفقة تبادل الأسرى”.

يذكر أن “اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 ينايرالماضي”.