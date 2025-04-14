المفوصية تبحث تطوير آليات «حماية المرأة من العنف» خلال الانتخابات

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماع لبحث تطوير آليات لحماية المرأة من العنف خلال الانتخابات.

وترأست الاجتماع عضو مجلس المفوضية رباب حلب، بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ومسؤولة وحدة دعم المرأة نجوى أبوبكر، ومن بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات سالينا جوشي وخديجة البوعيشي، ومسؤول البرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأة مرام العكروت.

وبحث الاجتماع “تطوير مدونة سلوك للمترشحين والمترشحات في الانتخابات، بحيث تكون ذات استجابة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها، بهدف توفير بيئة انتخابية آمنة وعادلة لجميع المرشحين والمرشحات تحقق معايير الشمولية والإنصاف”.

كما ناقش الاجتماع “جدولة الإطار التنفيذي والزمني لتصميم المدونة وإطلاقها، وسياق تنفيذها والالتزام بها بعد اعتمادها”.