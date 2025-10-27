المفوضة الأوروبية: السلام في غزة قد يتطلب تغيير القيادة الإسرائيلية

أعربت أجا لابيب، المفوضة الأوروبية لتسوية الأزمات، عن قلقها بشأن تحقيق السلام الدائم في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك قد يتطلب تغيير القيادة الإسرائيلية الحالية.

وفي مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو”، أكدت لابيب أن عددًا من الساسة الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يرفضون جوهريًا فكرة حل الدولتين، وهو ما يعقد أي جهود حقيقية نحو تسوية سلمية.

وقالت لابيب: “كثيرًا ما نسمع من نتنياهو تصريحات غير مقبولة من شخص يشغل منصبه”، مشيرة إلى شكوكها في جدّية رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن السعي إلى السلام.

وأضافت: “صحيح أنه التزم حتى الآن بوقف إطلاق النار، لكننا نعرف جيدًا معارضته الصريحة لحل الدولتين”.

ودعت المفوضة الأوروبية إلى اعتماد وسائل ضغط أكثر فعالية في التعامل مع إسرائيل، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يكتفي بالبيانات السياسية، بل يجب أن يكون لديه أدوات ضغط حقيقية مثل فرض عقوبات أو تعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة التجارية بين الطرفين.

وأوضحت أن “العامين الماضيين أثبتا بوضوح أننا بحاجة إلى وسائل ضغط حقيقية، لا مجرد بيانات استنكار”.

ورغم انتقاداتها الصريحة للقيادة الإسرائيلية، امتنعت لابيب عن وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها “إبادة جماعية”، مؤكدة أن هذا التوصيف يجب أن يظل من اختصاص المحاكم الدولية، وليس من اختصاص السياسيين.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تتصاعد التوترات في غزة، في ظل الدعوات الدولية المتزايدة إلى وقف إطلاق النار وتقديم حلول سلمية للصراع المستمر.

الأردن يؤكد استعداده لتدريب قوات الأمن الفلسطينية ويرفض إرسال قوات إلى غزة

أكد الملك عبد الله الثاني استعداد الأردن ومصر لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة.

وقال إن بلاده لن ترسل قوات إلى غزة، موضحًا أن الأردن قريب سياسيًا جدًا من التطورات هناك.

وأعرب عن أمله في أن تكون مهمة القوات الدولية في غزة حفظ السلام وليس فرضه، محذرًا من أن تسيير دوريات مسلحة في القطاع وضع لا ترغب أي دولة في التورط فيه.

الحية يؤكد رفض فصل غزة عن الضفة الغربية ويشدد على وحدة القرار الوطني

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية أن غزة والضفة الغربية تشكلان وحدة وطنية واحدة، مشددًا على رفض أي محاولة لفصل القطاع عن الضفة الغربية.

وقال الحية إن الأصل أن تنتهي مدة اللجنة الإدارية إما بانتخابات فلسطينية أو بتشكيل حكومة فلسطينية توافق عليها جميع الأطراف، مؤكدًا أن قضية الأسرى ستظل أولوية وطنية، وأن تحريرهم سيبقى على طاولة بحث القيادات الفلسطينية رغم تعذر إتمام صفقة عاجلة.

وجاءت تصريحات الحية في وقت يتواصل فيه الجدل الإقليمي والدولي بشأن مقترح نشر قوة دولية في قطاع غزة، بالتوازي مع نقاش فلسطيني داخلي حول مستقبل النظام السياسي ووحدة القرار بين الضفة والقطاع.

وأشار الحية إلى أهمية الحفاظ على البنية الدستورية الفلسطينية ومؤسساتها، محذرًا من محاولات “تدويل غزة” أو فصلها سياسيًا عن محيطها الوطني، في وقت تسعى الأطراف الدولية والإقليمية، بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل، لرسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب.

وزير خارجية مصر يؤكد لنظرائه في 4 دول ضرورة دخول المرحلة الثانية من اتفاق حرب غزة

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أهمية البناء على مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التاريخية واتفاق وقف الحرب في غزة بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

وقال عبد العاطي خلال اتصاله الهاتفي بنظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن، إن المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة تتطلب البدء في خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأوضح عبد العاطي أن المؤتمر الذي جمع الأطراف المعنية يمثل خطوة محورية لتوحيد الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة بناء ما دمرته الحرب وفق خطة عربية – إسلامية شاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأشار عبد العاطي إلى ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية شاملة، وذلك في إطار نتائج اجتماع رباعية السودان الأخير في واشنطن.

وأضاف أنه يجب البناء على تلك النتائج لتنسيق المواقف الدولية ومضاعفة الجهود الإنسانية في المناطق المتضررة.

غزة.. انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق انتشار وحدة “الظل” في كتائب القسام خوفًا من المواجهة مع حماس

انسحبت القوات الإسرائيلية من مناطق انتشار وحدة “الظل” التابعة لكتائب القسام في قطاع غزة، وذلك خوفًا من اندلاع مواجهة مباشرة مع عناصر حماس، وفقًا لما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وقالت مصادر إسرائيلية إن عناصر من وحدة “الظل” قد رافقوا طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال عمليات ميدانية للبحث عن الأسير الإسرائيلي هدار غولدين في غزة، بينما جرت عمليات مماثلة في خان يونس بحثًا عن الأسير عميرام كوبر باستخدام معدات ثقيلة دخلت عبر الجانب المصري.

وأفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من المناطق التي كانت تشرف على عمليات التفتيش خلف “الخط الأصفر”، وذلك بعد تدخل الوسطاء الذين طلبوا تجنب أي احتكاك مع عناصر المقاومة الفلسطينية المنتشرين في المنطقة.

في سياق متصل، أكدت المصادر أن طواقم الصليب الأحمر وكتائب القسام تواصل عملها في مناطق رفح و خان يونس، مع التنسيق المحدود بين الطرفين بهدف إنهاء ملف الأسرى المفقودين، وقد التقى ممثلون عن حركة حماس ببعثة الصليب الأحمر في منطقة المواصي، لتزويدهم بإحداثيات قد تساعد في تحديد مكان الأسير الإسرائيلي.

على الصعيد السياسي، أشارت تقديرات في تل أبيب إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تقدم في الوقت الحالي على أي خطوات تصعيدية تجاه حماس، في انتظار ما ستسفر عنه جهود البحث خلال 48 ساعة المقبلة، وهي المدة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمهلة للتوصل إلى نتائج ملموسة.

رغم مرور أيام على الاتفاق بين إسرائيل وحماس بوساطة إقليمية، لا يزال 13 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة، ولم تسفر عمليات البحث في رفح و خان يونس عن أي نتائج حتى الآن.

من جانبها، أكد خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، أن الحركة ستبدأ قريبًا عمليات بحث في “مناطق جديدة”.

وأوضح الحية أن حماس حريصة على إنهاء ملف الأسرى بما يضمن مصلحة الشعب الفلسطيني ويحافظ على التفاهمات القائمة مع الوسطاء.

ماليزيا تعلن استعدادها لإرسال قوات لحفظ السلام إلى غزة

أعرب رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، عن استعداد بلاده للمشاركة في مهمة أممية لحفظ السلام في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الدول ذات الرؤى المماثلة ومنظمة التعاون الإسلامي.

جاء هذا الإعلان خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) السابعة والأربعين في كوالالمبور يوم الأحد.

وأكد أنور إبراهيم في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: “جددت ماليزيا موقفها الثابت الداعم للنضال الفلسطيني، كما رحبت بالموقف المتسق للأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية الذي أقر بأن الحصار الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية في غزة يشكل انتهاكًا للقانون الدولي”.

وأضاف أن اللقاء مع غوتيريش كان يهدف إلى تعزيز التعاون بين ماليزيا والأمم المتحدة، بما في ذلك شراكة آسيان-الأمم المتحدة.

فيما يتعلق بالتحركات الدولية، تدرس إدارة ترامب إمكانية تشكيل قوة دولية تضم دولًا مثل مصر وإندونيسيا ودول الخليج العربي، في حين أنها تستبعد إرسال قوات أمريكية إلى غزة.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الدول العربية أو دول أخرى ستكون مستعدة للمشاركة ميدانيًا في هذه القوة الدولية، وسط تحفظات إسرائيلية بشأن طبيعة تركيبها.

تقييم أمني إسرائيلي أمام الكنيست: حماس لن تنزع سلاحها

في جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن “الافتراض المبدئي” لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو أن حركة حماس لن تتخلى عن سلاحها.

وأفادت المصادر بأن هذا التقييم يعكس شكوكًا عميقة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول إمكانية استمرار أي اتفاق في حال تضمن نزع سلاح حماس.

كما أشار التقييم إلى أن القوة الدولية المقررة نشرها في قطاع غزة ستكون مكونة من جنود من إندونيسيا وأذربيجان وباكستان، وهذه الدول، رغم كونها جزءًا من القوة الدولية، تتمتع بعلاقات معقدة مع إسرائيل: إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، في حين ترفض باكستان الاعتراف بها، وتربط أذربيجان علاقات أمنية وتكنولوجية وثيقة مع تل أبيب، رغم الجوار المباشر لإيران.

في نفس السياق، وفي رد على التقارير التي أشارت إلى مراقبة أو اشتراط الولايات المتحدة للموافقة على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة: “سياستنا الأمنية بأيدينا، ولا نطلب موافقة أحد على هذا”.

وأضاف: “نحن نتحكم بأمننا”، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تتسامح مع الهجمات ضدها وترد عليها بما يناسبها.

كما أكد نتنياهو أن إسرائيل تحتفظ بحقها في تحديد “القوات غير المقبولة” ضمن القوة الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف “مقبول أيضًا لدى الولايات المتحدة”.