المفوضية: استكمال انتخاب جميع «النقابات الفرعية» ضمن المواعيد المحددة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استكمال عملية الاقتراع، اليوم الثلاثاء، في عددٍ من النقابات الفرعية التابعة لنقابة المعلمين، ضمن الاستحقاق الانتخابي الجاري وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأوضحت المفوضية أن عملية الاقتراع جرت في أجواءٍ تنظيمية اتسمت بالانسيابية والالتزام بالإجراءات المعتمدة، بما يعكس حرص جميع الأطراف على إنجاح العملية الانتخابية، وضمان سيرها وفق الأطر التنظيمية والقانونية.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن العملية الانتخابية ستتواصل في بقية النقابات الفرعية وفق الجدول الزمني المعتمد بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2026، على أن تُستكمل الانتخابات تباعًا حتى 26 يوليو 2026.

وشددت المفوضية على استمرار تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وصولًا إلى استكمال انتخاب جميع النقابات الفرعية ضمن المواعيد المحددة.

هذا وتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإشراف على انتخابات النقابات المهنية وفق القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن إدارة العملية الانتخابية وفق معايير النزاهة والشفافية، وإتاحة الفرصة أمام أعضاء النقابات لاختيار ممثليهم ضمن الجداول الزمنية المعلنة.