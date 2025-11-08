المفوضية الأوروبية تبحث تجميد الأصول الروسية بشكل دائم لدعم أوكرانيا

ذكرت صحيفة Financial Times أن المفوضية الأوروبية تسعى لإيجاد آلية لتجميد الأصول الروسية بشكل دائم وإعادة توظيفها بما يخدم خطط الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن الخطوة تعتمد على إطار قانوني يسمح بتجميد الأصول لفترات أطول من الستة أشهر الحالية، التي يتم تجديدها باستمرار وفق تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعقوبات. وفي حال فشل تنفيذ خطة مصادرة الأصول، ستضطر دول الاتحاد إلى الاقتراض أو تقديم منح مباشرة لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو.

ومنذ بدء العملية الخاصة، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد نحو 300 مليار يورو من الاحتياطيات الروسية، منها أكثر من 200 مليار يورو داخل الاتحاد الأوروبي، معظمها محفوظ في حسابات نظام المقاصة Euroclear. وخلال الفترة بين يناير ويوليو، حول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.1 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات هذه الأموال المجمدة لدى البنك المركزي الروسي.

وفي سبتمبر، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقديم قرض جديد لأوكرانيا مدعوم بهذه الأصول، موضحة أن أوكرانيا ستسدد القرض فقط بعد أن تدفع روسيا تعويضات.

من جهتها، حذّرت القيادة الروسية، حيث اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أن سرقة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزيز الانفصال الاقتصادي، فيما وصف وزير الخارجية سيرغي لافروف تجميد الأصول في أوروبا بأنه سرقة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد بل أيضًا الأصول الحكومية الروسية.