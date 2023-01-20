المفوضية الأوروبية ترد على اتّهامات إرجاع المهاجرين إلى ليبيا

قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون إنّ أولوية فرونتكس هي إنقاذ أرواح المهاجرين وأنّه من الواضح أنه ينبغي عليها تحذير حرس السواحل إذا اكتشفوا أن هناك سفينة في خطر

جائ ذلك خلال ردها على التقارير التي تتهم الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس بالتورط في إرجاع المهاجرين إلى ليبيا.

وذكرت جوهانسون أنّه عندما يتعلق الأمر بليبيا، هناك تحد خاص بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد هناك، لهذا السبب لا نريد ترك الناس هناك.

وتابعت جوهانسون أنّ الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتأكد من إخراج اللاجئين من المخيمات الموجودة في ليبيا وإعادة توطينهم في أماكن أفضل.