المفوضية الأوروبية تشدّد على الأطراف الليبية أن تتوحد مع قرب الانتخابات

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، إنّه على جميع الأطراف أن تتوحد مع اقتراب موعد الانتخابات.

واوضح ستانو بحسب وكالة نوفا الإيطالية، أنّ المرحلة التي تمر بها ليبيا بالحاسمة، مشيرا إلى أن المفوضية تابعت ملف ايقاف وزيرة خارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن العمل.

وأضاف ستانو أنّه، يجب على جميع الأطراف الليبية العمل بوحدة من أجل نجاح الانتخابات المقرر إجراءها، مشيرا إلى أنّه في الوقت الحالي بجب أن يتذكر الجميع بأن المرحلة حاسمة بالنسبة لليبيا.

واعتبر ستانو أن هذا جزء مهم للغاية في مسار محاولة التوصل إلى حل سلمي للوضع في ليبيا.