المفوضية الأوروبية تُشيد بنجاح منتدى الهجرة في طرابلس

أشاد نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس بنجاح منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي عُقِد اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، وحسن التنظيم والضيافة.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على هامش فعاليات المنتدى.

وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن اللقاء يأتي لتعزيز التعاون بين الحكومة والاتحاد الأوروبي في القضايا المشتركة.

وأكد الدبيبة رؤية الحكومة بشأن الالتزامات على الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير النظامية.

هذا وأشاد الجانبان بقرار إلغاء تأشيرة العودة للمهاجرين المرحلين.