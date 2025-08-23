مفوضية الانتخابات تعلن إحصائية أولية لعملية الاقتراع في عدد من البلديات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، عن الإحصائية الأولية لعملية الاقتراع التي جرت حتى الساعة 12:00 ظهرًا في عدد من البلديات المستهدفة.

وشملت الانتخابات بلديات: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الشمال، الزاوية الغرب، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم.

وبحسب المفوضية، بلغ عدد المقترعين 11,789 ناخبًا، بنسبة مشاركة أولية تُقدّر بـ23%، وذلك من إجمالي عدد الناخبين الذين استلموا بطاقاتهم ويحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 51,144 ناخبًا.

ودعت المفوضية المواطنين إلى متابعة كل المستجدات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية عبر موقعها الرسمي: www.hnec.ly

وكانت بدأت صباح اليوم السبت 23 أغسطس 2025، عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية في البلديات التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية بالزاوية، وتشمل: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، صبراته، صرمان، وبئر الغنم.

وأفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمتابعات من داخل مراكز الاقتراع المستهدفة، مؤكدة أن العملية تسير بشكل منتظم وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يستمر التصويت حتى الساعة 6 مساءً.

وشددت على ضرورة حضور الناخبين والناخبات مع مستند إثبات الهوية وبطاقة الناخب الخاصة بالمجالس البلدية.