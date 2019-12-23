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المفوضية السامية لحقوق الإنسان.. ترصد تدهور الأوضاع وتأثير النزاع في ليبيا خلال 2019

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 ديسمبر 2019 - 10:17
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المفوضية السامية توثق وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

رصدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا وتأثير النزاع المسلح على المدنيين، وأفادت باستمرار الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، إضافة إلى سوء معاملة المهاجرين واللاجئين، وظروف الاحتجاز والإفلات من العقاب.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال حديثه للصحفيين في جنيف، إن “المفوضية وثقت بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، وفاة 284 مدنيا على الأقل في عام 2019، وإصابة 363 شخصا بجراح، وهو ما يمثل ارتفاعا بأكثر من الربع عن العدد الذي جرى توثيقه في نفس الفترة من العام الماضي”.

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