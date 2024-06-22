تسجيل أكثر من 55 ألف ناخب في الانتخابات البلدية

قالت المفوضية العليا للانتخابات، “إن أعداد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم للمشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 60 بلدية، خلال الأيام المقبلة تجاوز 55 ألف ناخب، وفق إحصائيات يوم الجمعة 21 يونيو”.

وأوضحت المفوضية، “أن إجمالي عدد المُسجلين الكُلي وصل (55,237) من بينهم (43,613) من الرجال، بينما وصل إجمالي عدد المُسجلات من النساء (11,624)”.

وطالبت المفوضية، “المواطنين بسرعة تسجيل بياناتهم لضمان المشاركة في الانتخابات البلدية التي ستجرى خلال الفترة المقبلة”.

كما نشرت المفوضية تنويها قالت فيه، “بأنه حدث خلل فني بمنظومة تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية على الرقم 17017 ناتج عن منظومة مصلحة الأحوال المدنية”، مشيرة إلى أنه يتم العمل على معالجة الخلل وإرجاع الخدمة لسابق عملها”.