المفوضية العليا تعلن عدد المسجلين للتصويت في الانتخابات البلدية لغاية اليوم

وصل إجمالي الناخبين المسجلين للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، اليوم الخميس، إلى 45 ألفا و417 ناخبا.

وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في منشور عبر صفحتها بالفيسبوك أن 106 مجالس بلدية مستهدفة بالانتخابات خلال العام 2024، مشيرة إلى أن التسجيل في انتخابات المجالس البلدية جديد كليا، ويقوم على أساس الإقامة في البلدية التي سينتخب فيها مقدم طلب التسجيل.

ونوهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن مركز الاتصال والمساعدة على الرقم المجاني (1441) سيكون متاحاً لتقديم الخدمة للمواطنين اليوم الخميس ، خلال الفترة المسائية من الساعة 3 إلى 8 مساء.

وأضافت في تنويه نشرته عبر صفحتها بالفيسبوك على أن يعود إلى توقيته السابق من الساعة 10 صباحا إلى غاية 8 مساء، اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 يونيو الجاري.

ويستمر التسجيل لاقتراع بلديات المرحلة الأولى، المقدرة بـ60 بلدية حتى 23 يونيو الجاري.