المفوضية تشارك في لقاء هامّ مع «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» في تونس

في إطار دعم العلاقات المغاربية وتطوير التعاون في المجال الانتخابي، شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مُمثلةً برئيسها الدكتور عماد السايح، في لقاء هام عُقد بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

الاجتماع، الذي ترأسه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، حضره أيضًا السفير طارق بن سالم، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، والحاج السنوسي رجب البرعصي، المنسق العام لمؤسسة شيوخ ليبيا.

كما شارك في اللقاء عدد من المسؤولين، من بينهم حاتم الغماري، مستشار بديوان الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، وطارق السعدي، مدير ديوان رئيس الهيئة العليا للانتخابات.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الانتخابي بين الهيئات والادارات الانتخابية في الدول المغاربية، وذلك بدعم وتنسيق من اتحاد المغرب العربي. وقد تم التأكيد على ضرورة إنشاء هيكل مشترك يسمح بتبادل الخبرات والتجارب الانتخابية بين الدول المغاربية، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة تعزز العمل الانتخابي وتوحّد الإجراءات والممارسات الأفضل.

وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على التجربة الانتخابية الليبية المقبلة، والتأكيد على أهمية دعم هذا المسار الانتخابي من خلال الاستفادة من التجارب الانتخابية المتبادلة بين الدول الشقيقة.

اختُتم اللقاء بالاتفاق على مواصلة الجهود والمساعي لتوفير الظروف الملائمة لإقامة إطار مؤسسي للتعاون بين الهيئات الانتخابية المغاربية، تحت إشراف وموافقة اتحاد المغرب العربي، مما يعزز التعاون الإقليمي ويسهم في تطوير العمل الانتخابي في المنطقة.