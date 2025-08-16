المفوضية تُشرف على فرز أصوات 26 مجلساً بلدياً ضمن «انتخابات المجموعة الثانية»

ليبيا
مفوضية الانتخابات
بدء عمليات التسوية والفرز والعد داخل مراكز الاقتراع

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن بدء عمليات التسوية والفرز والعد داخل مراكز الاقتراع، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع في 26 بلدية ضمن المجموعة الثانية لانتخابات المجالس البلدية.

وأكدت المفوضية أن العمليات تُجرى داخل مراكز الاقتراع وبحضور ممثلين عن المرشحين ومراقبين معتمدين، في إطار الشفافية والنزاهة التي تلتزم بها المفوضية في إدارة العملية الانتخابية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الجدول الزمني الذي حددته المفوضية لاستكمال مراحل الانتخابات البلدية في عموم ليبيا، بما يعزز من مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية.

