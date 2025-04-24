المفوضية العليا تُعلن استبعاد مترشحين لانتخابات البلدية

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (67) لسنة 2025، بشأن استبعاد مترشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة/2025).

#قرار مجلس المفوضية رقم (67) لسنة 2025 بشأن استبعاد مترشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة/2025) تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ٢٤ أبريل ٢٠٢٥

وأمس، اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها على مدى يومين، خلال الفترة من 22 إلى 23 أبريل 2025، واستهدفت منسقي التدريب بمكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، وركزت على “تعزيز قدرات المشاركين في تنفيذ إجراءات توزيع بطاقة التاخب”.

وشهد ختام الورشة التدريبية، حضور مدير إدارة العمليات الميدانية الصادق الزكار، ورئيس قسم التدريب والإجراءات عبدالباسط النفاتي، حيث أشادا “بمدى تفاعل المشاركين وأهمية هذه الورش في رفع كفاءة الكوادر الوطنية”.

وتضمنت الورشة، في يومها الثاني، “مراجعة شاملة لمحاور اليوم التدريبي الأول، وتناولت مفاهيم التسوية والمتابعة في نهاية عملية توزيع بطاقات الناخبين، إلى جانب استعراض الدروس المستفادة من عملية التوزيع التي نُفذت في المجموعة الأولى، كما اختُتم البرنامج بمحاكاة تطبيقية لإجراءات توزيع البطاقات، هدفت إلى ترسيخ المفاهيم النظرية وتحقيق الجاهزية الكاملة لدى المتدربين”.