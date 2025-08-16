بمشاركة أممية.. المفوضية تُعلن انطلاق «انتخابات المجالس البلدية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رسميًا عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، صباح اليوم السبت، بالمركز الإعلامي للمفوضية.

وحضر المؤتمر رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، إلى جانب نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وعدد من الضيوف والإعلاميين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الشعاب أن المواطن الليبي، ورغم التحديات الجسيمة التي يعاني منها، من بينها تدني مستوى الخدمات وصعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية، قد اختار طريق التغيير والإصلاح عبر صناديق الاقتراع، مشددًا على أن المسار الديمقراطي لم يَخلُ من محاولات لعرقلة إرادة الشعب.

وقال الشعاب: “شهدنا فجر الأمس اعتداءات إجرامية استهدفت مباني مكاتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي والزاوية، إضافة إلى مكتب زليتن، في محاولة يائسة لمصادرة حق الليبيين في اختيار ممثليهم.”

وأوضح أن المفوضية كانت قد أصدرت القرار رقم (2) في يناير الماضي باعتماد 63 دائرة انتخابية ضمن المجموعة الثانية. وعلى الرغم من التحديات، فقد تم تعليق الانتخابات في 13 بلدية نتيجة للظروف الأمنية والإدارية، بينما صدرت تعليمات من الأجهزة الأمنية الخاضعة للحكومة الليبية خلال الليلة الماضية بإيقاف الانتخابات في 16 بلدية إضافية، ليصل إجمالي البلديات التي لم تُجرَ فيها الانتخابات إلى 26 بلدية.

وأضاف الشعاب أنه، وبحسب مستجدات صباح اليوم، فقد فُتحت مراكز الاقتراع في 26 بلدية، بينما تعذّر إجراء الانتخابات في 7 بلديات بسبب أحداث أمنية شهدتها بالأمس، وهي:

الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الشمال، الزاوية الغربية، صرمان، صبراتة، وبئر الغنم، موضحًا أن الانتخابات في هذه المناطق تم ترحيلها إلى يوم السبت 23 أغسطس الجاري.

كما قدّم مدير إدارة العمليات الميدانية، السيد الصادق الزكار، عرضًا فنيًا تضمن إحصائيات شاملة حول عدد مراكز ومحطات الاقتراع، إضافة إلى تصنيف البلديات التي أُجري فيها الاقتراع، وتلك التي تم تأجيل العملية الانتخابية فيها.

من جانبه، قدّم مدير إدارة التسجيل والعمليات الخارجية، أشرف حمودة، عرضًا آخر تضمّن بيانات حول تسجيل الناخبين والمرشحين، نسب استلام بطاقات الناخب، اعتماد المراقبين، وآلية تنفيذ الاقتراع. كما استعرض أهمية مركز الاتصال والمساعدة عبر الرقم المجاني 1441، والدور الذي أداه في تقديم الدعم والمعلومات للمواطنين طوال مراحل العملية الانتخابية.