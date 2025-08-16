أكثر من 104 آلاف ناخب أدلوا بأصواتهم.. المفوضية تعتبر النسبة «مؤشرًا إيجابيًا»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن الإحصائية الأولية ليوم الاقتراع حتى الساعة 3:00 مساءً، حيث بلغ عدد المقترعين 104,366 ناخبًا، أي ما يعادل 46% من إجمالي عدد الناخبين الذين استلموا بطاقاتهم ويحق لهم التصويت.

وأكدت المفوضية أن هذه النسبة تُعد مؤشرًا إيجابيًا على تفاعل المواطنين مع الاستحقاق الانتخابي، داعية جميع الناخبين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع قبل إغلاقها للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية.

كما نوهت المفوضية إلى أنه بقي أقل من ساعتين على إغلاق صناديق الاقتراع.