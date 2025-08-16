المفوضية العليا للانتخابات: أكثر من 45 ألف ناخب شاركوا في الاقتراع حتى منتصف اليوم

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد المقترعين في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) بلغ حتى الساعة 12:00 ظهرًا من يوم الاقتراع 45,943 ناخبًا، بنسبة مشاركة أولية بلغت 20% من إجمالي الناخبين الذين استلموا بطاقاتهم ويحق لهم التصويت.

وأكدت المفوضية استمرار العملية الانتخابية في 26 بلدية بشكل سلس ومنظم، وسط إشراف مباشر من فرقها الميدانية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان الشفافية والانضباط.

ودعت المفوضية المواطنين إلى التواصل عبر الرقم المجاني 1441 أو زيارة الموقع الرسمي: www.hnec.ly للحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية.