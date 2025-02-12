مناقشة سبل فض «النزاعات الانتخابية» بالطرق القانونية

عقد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس إدارة القضايا، أحمد بازاما، بحضور عضوي مجلس المفوضية السيد عبد الحكيم الشعاب والسيد أبوبكر مرده.

تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين المفوضية وإدارة القضايا في التصدي للنزاعات الانتخابية، وسبل تعزيز الدفاع عن إجراءات المفوضية أمام القضاء. كما تم خلال اللقاء مناقشة تطوير أساليب الدفاع القانوني بما يسهم في حماية قرارات المفوضية، ويضمن سلامة إجراءاتها الانتخابية.

وتم التأكيد على أهمية تلافي الإشكاليات والسلبيات التي قد تصاحب عملية الدفاع، بهدف تعزيز مركز المفوضية أمام القضاء وضمان حماية حقوق الناخبين. يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات القانونية والمؤسسية لدعم نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق الشفافية والمصداقية.