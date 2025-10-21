المفوضية توضّح آلية التحقق من التسجيل في الانتخابات

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنويهاً للمواطنين بشأن تسجيل الناخبين في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، أكدت فيه أن من سبق لهم التسجيل لا يحتاجون لإعادة التسجيل، إذ يُعتبر تسجيلهم سارياً ومعتمداً

ودعت المفوضية المواطنين إلى التحقق من حالة تسجيلهم عبر إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن الرقم الوطني إلى الرقم 17017، وستقوم المنظومة بالرد مباشرة لتأكيد ما إذا كان المواطن مسجلاً أم لا.

طريقة التحقق من التسجيل:

إرسال رقمك الوطني في رسالة نصية إلى الرقم 17017

انتظار الرد من النظام لتأكيد حالة التسجيل

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المفوضية لضمان تنظيم سلس للعملية الانتخابية، وتفادي الازدواجية أو الأخطاء في سجلات الناخبين.