المفوضية العليا للانتخابات تعلن قفل مراكز الانتخاب وانتهاء عملية الاقتراع

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنه تم قفل مراكز الانتخاب وانتهاء عملية الاقتراع ل(58) بلدية.

وكانت المفوضية وجهت تنويها إلى السادة الإعلامين وممثلي وسائل الإعلام، بأن “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستعقد مؤتمر صحفي، فور انتهاء عملية الاقتراع ب(58) بلدية وذلك بالمركز الإعلامي للمفوضية”.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم، عن “فتح جميع مراكز الاقتراع هذا اليوم 16 نوفمبر 2024، لبدء عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الأولى”.

وجاء في البيان: “بتاريخ اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 انطلقت عملية الاقتراع في عدد (352) مركزاً انتخابياً وبعدد (777) محطة اقتراع في عدد (58) مجلساً بلدياً، تحتوي على عدد (186055) ناخباً وناخبة مسجلين في سجل انتخاب المجالس البلدية سيتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع ابتداءً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، وذلك للإدلاء بأصواتهم واختيار من سيتولى حمل الأمانة عنهم، ونقل مطالباتهم الخدمية والتنموية إلى السلطات التنفيذية”.