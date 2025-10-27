المفوضية تفتح باب الترشح لـ«انتخابات النقابات».. اعتماد نتائج «أطباء الأسنان»

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب تقديم طلبات الترشح بنظام القائمة لانتخاب النقابات الفرعية بالنقابة العامة للصناعات التقليدية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 وحتى يوم الخميس 6 نوفمبر 2025.

وأوضحت المفوضية أن تقديم الطلبات سيكون في مقرات مكاتب الإدارات الانتخابية الواقعة ضمن نطاق مقرات النقابات الفرعية، وفق الجدول التالي:

النقابة الفرعية / مكتب الإدارة الانتخابية

الخمس ومسلاتة / الخمس

بنغازي والمنطقة الجنوبية / بنغازي

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية للنجارة وقطع الزجاج

بنغازي / بنغازي

مصراتة / مصراتة

طرابلس / طرابلس

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعتمد النتائج الأولية لانتخاب النقابة العامة لأطباء الأسنان

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم 213 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد النتائج الأولية لانتخاب النقابة العامة لأطباء الأسنان، في إطار متابعة سير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها.

ودعت المفوضية المهتمين لمتابعة المزيد من الأخبار والاطلاع على النتائج التفصيلية عبر صفحة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية على الرابط التالي: نتائج الانتخابات.