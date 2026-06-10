المفوضية الوطنية: نعمل على تعزيز مشاركة الشباب في العملية الانتخابية

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا في أعمال اللقاء الإقليمي التشاوري حول مأسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي، والذي تستضيفه العاصمة التونسية خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو، بتنظيم مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية وشبكتها العربية للشباب في الانتخابات، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشهد اليوم الثاني من اللقاء حضورًا ليبيًا بارزًا خلال الجلسة السادسة المخصصة لعرض تجارب الدول، حيث تولى عضو اللجنة التوجيهية للشبكة العربية للشباب في الانتخابات وممثل ليبيا فيها محمد احميدة إدارة الجلسة وتيسير النقاشات، التي تناولت تجارب الأردن وتونس والصومال والعراق وفلسطين وليبيا، مع استعراض التحديات والدروس المستفادة من برامج التطوع الانتخابي الموجهة للشباب.

وقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عرضًا حول تجربتها الوطنية ورؤيتها الاستراتيجية في مجال التطوع الانتخابي وإشراك الشباب، حيث شاركت في تقديمه منسقة وحدة دعم المرأة بالمفوضية نيروز البهلول محمد، إلى جانب منسق ومتابع ميداني بإدارة العمليات عاصم حسن أبو بكر.

واستعرض العرض الليبي آليات المفوضية في استقطاب المتطوعين الشباب وإشراكهم في مختلف المراحل والأنشطة الانتخابية، مع التركيز على تعزيز مشاركة المرأة الشابة ودعم حضورها في البرامج والعمليات الميدانية.

وحظيت التجربة الليبية بإشادة واهتمام من الوفود المشاركة، لما عكسته من جهود مؤسسية في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في دعم العملية الانتخابية وترسيخ ثقافة المشاركة المدنية.

واختتمت أعمال اليوم الثاني بانطلاق الجلسة السابعة، التي خُصصت لمناقشة مسودة الورقة الإرشادية الإقليمية حول التطوع الانتخابي، بمشاركة اللجنة المختصة بإعدادها، بهدف مراجعتها وتطويرها لتكون مرجعًا إقليميًا يدعم مشاركة الشباب ويعزز مساهمة المجتمع المدني في دعم الإدارات الانتخابية في المنطقة العربية.