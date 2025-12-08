المفوضية: بدء إعداد ونشر اللوائح التنظيمية لانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدء العمل على إعداد ونشر اللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ القوانين الانتخابية رقم (27) و(28) لسنة 2023 الصادرة عن مجلس النواب، والخاصة بانتخابات مجلس الأمة وانتخاب رئيس الدولة.

ويأتي هذا التحرك في إطار رفع الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقرر انطلاقه في منتصف أبريل 2026، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (3) من القوانين المشار إليها، والتي تُلزم مجلس المفوضية بإصدار اللوائح والإجراءات التنفيذية المنظمة للانتخابات.

وأوضح المجلس أنه أصدر اليوم 8 ديسمبر 2025 لائحتي الطعون والمنازعات الانتخابية رقمي (251) و(252) لسنة 2025، الخاصة بانتخابات مجلس الأمة وانتخاب رئيس الدولة، واللتين تمثلان الإطار القانوني لتنظيم التقاضي أمام المحاكم المختصة بشأن أي إجراءات متعلقة بالعملية الانتخابية خلال جميع مراحلها.

كما أصدر المجلس اللائحة التنظيمية رقم (253) لسنة 2025 بشأن تحديث سجل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، والتي تعد الركيزة الأساسية لإدارة وتنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية القادمة.

وأكد المجلس أنه انتهى من إعداد الميزانية التقديرية المطلوبة لتنفيذ العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن حجمها يستوجب إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها وفقاً للمادتين (91) و(87) من القانونين، داعياً المجلس إلى الإسراع في اعتمادها حتى تتمكن الإدارة العامة من استكمال التجهيزات والتنفيذ قبل منتصف أبريل القادم.

وأشار مجلس المفوضية إلى أنه يعمل حالياً على إعداد اللوائح التنظيمية الخاصة بمترشحي الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة، والتي ستُنشر مبكراً لإتاحة الفرصة للراغبين في الترشح للاطلاع على المتطلبات القانونية، ولتمكين المفوضية من تنفيذ خططها التوعوية ذات الصلة.

وفي ختام البيان، دعا المجلس شركاء العملية الانتخابية إلى تحمل مسؤولياتهم ودعم المفوضية في تنفيذ المهام الموكلة إليها، مؤكداً أن الخروج من دائرة الأزمات المتكررة لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تصدر ثلاثة قرارات تنظيمية مهمة للانتخابات القادمة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن صدور ثلاثة قرارات هامة لتعزيز تنظيم العملية الانتخابية وضمان الشفافية والعدالة في الانتخابات المقبلة.

قرار مجلس المفوضية رقم (253) لسنة 2025 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتحديث سجل الناخبين لانتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمة. قرار مجلس المفوضية رقم (252) لسنة 2025 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للطعون والمنازعات الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة. قرار مجلس المفوضية رقم (251) لسنة 2025 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للطعون والمنازعات الانتخابية لانتخاب مجلس الأمة.

للاطلاع على النصوص الكاملة للقرارات، يمكن الضغط على الروابط التالية:

تنويه من المفوضية بشأن آخر موعد لاستلام بطاقة الناخب في بلديتي تاجوراء والجديدة



تنوه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السادة الناخبين في بلديتي تاجوراء والجديدة بأن آخر يوم لاستلام بطاقة الناخب هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025.

وتدعو المفوضية جميع الناخبين إلى التوجه إلى مراكز التوزيع داخل نطاق بلدياتهم لاستلام بطاقاتهم خلال المواعيد المحددة، وذلك لضمان جاهزيتهم للمشاركة في العملية الانتخابية.