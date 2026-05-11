المفوضية تبحث إنشاء «منظومة إلكترونية» لأرشفة الطعون الانتخابية

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اجتماعًا صباح الاثنين 12 مايو 2026، بمقرها في طرابلس، لمناقشة مشروع إنشاء منظومة إلكترونية متخصصة في أرشفة الطعون الانتخابية.

وحضر الاجتماع عضو مجلس المفوضية أبوبكر مرده، ومدير إدارة النظم والمعلومات محمد عبدو، إلى جانب عضو عن لجنة الطعون بالمفوضية، حيث جرى بحث التصور النهائي للمنظومة الرقمية المقترحة.

وتناول الاجتماع أهمية تطوير آلية رقمية متكاملة لحفظ وتنظيم ملفات الطعون الانتخابية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات، وتعزيز كفاءة العمل الإداري والقانوني داخل المفوضية.

كما استعرض الحاضرون الجوانب الفنية والإجرائية الخاصة بالمنظومة، وآليات ربطها بالإدارات المختصة، لضمان سرعة الإنجاز ودقة حفظ الوثائق والأرشفة الإلكترونية وفق معايير عالية من الجودة والأمان.

وأكدت المفوضية أن هذا المشروع يأتي ضمن خطتها لتطوير البنية التقنية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرفع مستوى الشفافية في إدارة العمليات الانتخابية.

انطلاق انتخابات النقيب العام لنقابة ملاك المحافظ الاستثمارية في عدة مدن ليبية

شهدت عدة مدن ليبية صباح الاثنين 11 مايو 2026 انطلاق عملية انتخاب النقيب العام لنقابة ملاك المحافظ الاستثمارية، وسط أجواء تنظيمية وإشراف مباشر من اللجان المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأُجريت الانتخابات في المكاتب الانتخابية بمدن طرابلس وبنغازي والكفرة وأوباري، حيث فُتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين عند الساعة التاسعة صباحًا، فيما استمرت عملية التصويت حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وسارت العملية الانتخابية وفق الإجراءات المعتمدة، بحضور أعضاء اللجان التنظيمية والفنية المشرفة على استقبال الناخبين ومتابعة انتظام سير الاقتراع داخل المراكز المحددة.

وشهدت المكاتب الانتخابية مشاركة من أعضاء النقابة، في إطار اختيار ممثليهم لقيادة النقابة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم دورها المهني والتنظيمي ويعزز تمثيل ملاك المحافظ الاستثمارية.

وأكدت الجهات المشرفة على الانتخابات استمرار العمل وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم داخل مختلف المراكز المشاركة.