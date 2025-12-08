المفوضية تبحث التعاون مع «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان»

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح ظهر اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، وبحضور عضوة المجلس السيدة رباب حلب، الرئيس المكلّف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان السيد عبدالمولى انتيشة والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان آخر مستجدات العملية الانتخابية والإجراءات الفنية والتنظيمية التي تنفذها المفوضية لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية الحالية.

وركز الاجتماع على سبل التعاون المشترك بين المؤسستين، مع التأكيد على تعزيز الشفافية وحماية حقوق الناخبين وتوفير بيئة انتخابية تضمن احترام مبادئ الحريات وحقوق الإنسان.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يعكس حرص المؤسسات الوطنية على نزاهة وشفافية الانتخابات في دولة ليبيا.