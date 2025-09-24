المفوضية تبحث تعزيز دور المرأة في الانتخابات

عقدت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رباب حلب، اجتماعًا موسعًا بمقر المفوضية، بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، ومسؤولات وحدة دعم المرأة، وممثلات عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لمناقشة تعديل مدونة السلوك لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات.

وركز الاجتماع على التحديات التي تواجه النساء في المشاركة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالعنف في الانتخابات، الذي يعد أحد أبرز المعوقات أمام مشاركة المرأة.

وأكدت حلب أن الهدف من تعديل المدونة هو تعزيز سلوكيات تدعم مشاركة المرأة من خلال وضع مبادئ وأهداف واضحة تضمن بيئة آمنة وشاملة في العملية الانتخابية.

كما تم بحث كيفية تضمين مواد المدونة المعدلة في مدونات السلوك السارية داخل العملية الانتخابية، مع مراعاة أولويات النساء واستجابة لاحتياجاتهن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الجلسات النقاشية السابقة مع خبراء قانونيين، ومنظمات حقوقية، ومترشحات، وإعلاميات، بهدف تعديل المدونة لتكون أكثر استجابة لقضايا المرأة وداعمة لمكانتها في المشهد الانتخابي.

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لسلسلة من الجلسات النقاشية التي عقدت مع مختلف الأطراف المعنية بالحقوق النسائية في الانتخابات، بهدف تحقيق تمثيل أكبر وأكثر عدالة للمرأة الليبية في العملية الانتخابية.