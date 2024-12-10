المفوضية تبحث سبل تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التحضيرات النهائية للمؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات، الذي تنظمه وحدة دعم المرأة بالمفوضية، تحت عنوان: (الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في الانتخابات) بالشراكة مع مجلس النواب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمزمع انطلاقته صباح غد الأربعاء 11 ديسمبر 2024، بالمركز الإعلامي بالمفوضية.

وشملت التحضيرات “المواد المطبوعة للمؤتمر، والترتيبات العامة داخل قاعة المؤتمر، والتنسيق لمشاركة وسائل الإعلام في التغطية الإعلامية ومتابعة توافد الضيوف من ثلاثة عشرة دولة مشاركة في هذا الحدث”.

وصرحت رباب حلب رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر، وعضو مجلس المفوضية، أن “المؤتمر يهدف إلى بحث السبل الكفيلة بتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، انطلاقاً من توصيات النسخة الأولى من المؤتمر التي أكدت على أهمية الإصلاحات القانونية لدعم مشاركة المرأة في العملية الانتخابية ترشحاً وانتخاباً”.

وأوضحت بأن “المشاركات الدولية تمثل كل من الدول: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، الأردن، فلسطين، البحرين، زمباوي، موزبيق، الصومال، كينيا، سيراليون، إضافة إلى ضيوف وممثلين عن بعثات دبلوماسية”.