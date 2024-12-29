المفوضية تبحث «مجابهة المخاطر الرقمية» في الانتخابات

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جلسة حوارية تحت عنوان “مجابهة المخاطر الرقمية في انتخابات المجالس البلدية”، وذلك في مقر المركز الإعلامي للمفوضية.

وشهدت الجلسة حضور عضو المجلس أبوبكر مردة، ومدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي، ورئيس قسم التواصل عبدالرؤوف شنب، وهبة أيوشحمة مسؤولة وحدة الرصد الإعلامي، إلى جانب ممثلي المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بيتر وولف والسيدة آمنة زغندة، بالإضافة إلى الشركاء في شبكة مجابهة المخاطر الرقمية أثناء العملية الانتخابية.

تناولت الجلسة “عددًا من المحاور الهامة، أبرزها، الدروس المستفادة من استعمال الفضاء الرقمي وتجربة منصة فلتر: قدمها محمد الصغير، رئيس تحرير منصة فلتر، حيث استعرض تجربة المنصة وتقييم شركاء المفوضية خلال انتخابات المجالس البلدية”.

كما تناولت الجلسة، “رصد اتجاهات الجمهور حول الحملات الانتخابية: قدمتها إيمان الدغيلي من المركز الليبي لحرية الصحافة، التي تناولت تحليلات رصد الجمهور فيما يتعلق بانتخابات المجالس البلدية”.

وتناولت “الإطار القانوني المنظم للفضاء الرقمي في ليبيا: قدمها الدكتور شوقي قداس، حيث تناول الورقة البحثية القوانين المنظمة للفضاء الرقمي وتأثيرها على العملية الانتخابية”، وكذلك تناولت “إطلاق مدونة السلوك المتعلقة بمناهضة المخاطر الرقمية: قدمها عبدالرؤوف شنب، في إطار الجهود لتعزيز الأمان الرقمي أثناء الانتخابات”.

وبحسب المفوضية، تناولت الجلسة أيضا، “قاموس مصطلحات البيئة الرقمية: قدّمه مصطفى الفرجاني، لتسهيل الفهم والتواصل حول المصطلحات المستخدمة في البيئة الرقمية”.

هذا و”تهدف هذه الجلسة إلى تعزيز وعي الشركاء حول المخاطر الرقمية وتبادل الخبرات لتعزيز حماية العمليات الانتخابية من التهديدات الإلكترونية”.

المفوضية تنظم جلسة حوارية حول مجابهة المخاطر الرقمية في انتخابات المجالس البلدية نظمت المفوضية صباح اليوم الأحد 29… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤