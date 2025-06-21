المفوضية تبحث مستجدات انتخابات النقابات مع فريق الطعون

عُقد بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعٌ ضمّ عضو مجلس المفوضية أبوبكر مرده، وعضو اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية محمد لعيرج، بحضور ممثل عن فريق الطعون الانتخابية بالمفوضية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة المفوضية لسير العملية الانتخابية للكيانات المهنية، حيث تم استعراض الطعون الانتخابية المقدّمة بشأن عدد من انتخابات النقابات، وبحث السبل القانونية والإجرائية للتعامل معها بما يضمن الشفافية والنزاهة، واحترام حقوق كافة الأطراف المعنية.

كما ناقش المجتمعون جملة من التحديات التي تواجه تنفيذ الانتخابات في بعض النقابات، وسبل تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بانتخابات النقابة العامة للمعلمين، المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المفوضية خلال الاجتماع حرصها على توفير بيئة انتخابية نزيهة وعادلة، تعكس مبادئ الديمقراطية، وتسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها في إطار من التمثيل النقابي الحر والمسؤول.