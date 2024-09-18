المفوضية تبحث مستجدات عملية انتخابات المجالس البلدية

استقبل عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبد الحكيم الشعاب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP) محمد صالح.

وبحث الجانبان خلال اللقاء “آخر مستجدات عملية انتخابات المجالس البلدية، كما استعرضا سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال مشروع (بيبول) وما يمكن تقديمه من الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات”.

من جهته أشاد صالح، “بالجهود التي قامت بها المفوضية في المراحل السابقة من العملية الانتخابية الحالية والتي تم إنجازها في مستوى عالٍ من المهنية”، مؤكداً “التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً لتنفيذ كافة الاستحقاقات الانتخابية”.