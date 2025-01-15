المفوضية تبحث مع بريطانيا سبل «تمكين المرأة» في الانتخابات

استقبلت رباب حلب، عضو مجلس المفوضية، المستشارة السياسية لسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكوليت بايكر.

وتمحور اللقاء حول “مناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم تمكين المرأة في الساحة السياسية، خصوصًا في مجال الانتخابات، وتناول الاجتماع تعزيز المهارات القيادية للنساء الليبيات، بالإضافة إلى تطوير برامج التوعية الانتخابية التي تهدف إلى زيادة مشاركتهن في العملية الانتخابية”.

من جهتها، أشادت نيكوليت بايكر، “بالجهود الحثيثة التي تبذلها وحدة دعم المرأة في المفوضية لتعزيز دور النساء الليبيات في الحياة السياسية، وأكدت على أهمية المبادرات التي تهدف إلى تهيئة بيئة تشجع على مشاركة النساء بشكل فاعل في الانتخابات وتمكينهن من الوصول إلى صناديق الاقتراع في أفضل الظروف”.

كما شدد اللقاء على “ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي للبرامج التي تساهم في تمكين المرأة، وذلك كجزء من التزام المجتمع الدولي بدعم استقرار ليبيا ومساندة عملية التحول الديمقراطي فيها”.