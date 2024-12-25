«المفوضية» تبدأ بتنفيذ عملية انتخاب عمداء البلديات «المجموعة الأولى»

تطبيقا لنص قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رقم ( 151 ) لسنة 2024 بشأن اعتماد النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024) ونص المادة (74) من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، باشرت مكاتب الإدارة الانتخابية صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 بالبدء فى تنفيذ عملية انتخاب عمداء بلديات (المجموعة الأولى 2024)”.

تجدر الإشارة إلى أن “هذه العملية تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم بمختلف البلديات المعنية بانتخاب عمداء وأعضاء مجالسها البلدية”.

المفوضية تشرع في البدء بتنفيذ عملية انتخاب عمداء البلديات ( المجموعة الأولى 2024 ) تطبيقا لنص قرار مجلس المفوضية رقم (… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤