المفوضية تبدأ بتنفيذ عملية انتخاب «نقابة أطباء الأسنان»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن البدء في تنفيذ عملية انتخاب النقابات الفرعية لنقابة أطباء الأسنان.

ونشرت اللجنة، “القوائم الأولية لسجل الناخبين بــمــــقـــــرات فروع النقابة ومكاتب الإدارات الانتخابية الواقعة في نطاقها، ليـــــــومــــــي الثلاثاء والإربعاء الموافق 4 – 5 الرابع والخامس من شهر فبراير 2025م”.