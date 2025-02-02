المفوضية تبدأ بتنفيذ عملية انتخاب «نقابة أطباء الأسنان»

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 2 فبراير 2025 - 16:20 نُشر: الأحد، 2 فبراير 2025 - 16:20
ليبيا
مفوضية الانتخابات

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن البدء في تنفيذ عملية انتخاب النقابات الفرعية لنقابة أطباء الأسنان.

ونشرت اللجنة، “القوائم الأولية لسجل الناخبين بــمــــقـــــرات فروع النقابة ومكاتب الإدارات الانتخابية الواقعة في نطاقها، ليـــــــومــــــي الثلاثاء والإربعاء  الموافق  4 – 5 الرابع والخامس من شهر فبراير 2025م”.

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تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ٢ فبراير ٢٠٢٥
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