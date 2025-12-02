المفوضية تبدأ تدريب أكثر من 4 آلاف موظف استعداداً للانتخابات

انطلقت في مكاتب الإدارة الانتخابية في بنغازي وسرت وطبرق وسبها أعمال المستوى الثاني من البرنامج التدريبي لمرحلة الاقتراع، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة لعام 2025.

وبحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يستهدف البرنامج تدريب 4,328 موظفاً وموظفة موزعين على 311 مركزاً انتخابياً في تسع بلديات تشمل بنغازي وتوكرة وقمينس وسلوق والأبيار وطبرق وقصر الجدي وسرت وسبها.

ويأتي هذا التدريب في إطار تعزيز جاهزية طواقم العمل وتحسين مستوى الأداء داخل مراكز الاقتراع.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات العاملين ورفع مستوى كفاءتهم في إدارة يوم الاقتراع، إذ يتضمن التدريب شرحاً عملياً لإجراءات العملية الانتخابية، بدءاً من تجهيز المركز واستقبال الناخبين والتحقق من الهوية، وصولاً إلى إغلاق صناديق الاقتراع وعمليات الفرز والعد.

ويتضمن البرنامج تنفيذ محاكاة كاملة لمراحل العملية بهدف ضمان فهم دقيق للإجراءات ونماذج العمل والسجلات المعتمدة.

ويُعد تنفيذ هذا المستوى التدريبي محطة أساسية ضمن سلسلة ترتيبات تنظيمية ولوجستية تعمل عليها المفوضية في إطار جهودها لتأمين بيئة انتخابية سليمة ورفع جاهزية الموظفين في البلديات المستهدفة.