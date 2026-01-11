المفوضية تبدأ تدريب موظفي «مراكز الاقتراع» في تاجوراء

انطلقت الجولة الأولى من برنامج تدريب موظفي مراكز الاقتراع استعدادًا لمرحلة الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي تاجوراء.

وتركزت هذه الجولة على تدريب موظفي 13 مركز اقتراع موزعين على 7 قاعات تدريب، تحت إشراف قسم التدريب والإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 474 متدربًا ومتدربة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وضمان جاهزيتهم لأداء مهامهم وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في إنجاح العملية الانتخابية.

يُشار إلى أن عدد مراكز الاقتراع المستهدفة ضمن انتخاب المجلس البلدي تاجوراء يبلغ 36 مركزًا، وتأتي هذه التدريبات ضمن جهود المفوضية لتعزيز النزاهة والكفاءة المهنية في إدارة العملية الانتخابية وضمان شفافية الانتخابات.