المفوضية تبدأ تنفيذ عملية انتخابات «نقابة المهن الهندسية»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن البدء في تنفيذ عملية انتخاب النقابات الأساسية لنقابة المهن الهندسية.

ونشرت المفوضية “القوائم الأولية لسجل الناخبين بمقرات فروع النقابة ومكاتب الإدارات الانتخابية الواقعة في نطاقها، ليومي الأحد والإثنين الموافق 5-6 يناير 2025 م والمبينه بالجدول التالي:

النقابة الأساسية/ مكتب الإدارة الانتخابية

1 القبة، عين مارة/ القبة

2 الابرق، القيقب/ القبة

3 المرج/ المرج

4 الأبيار/ بنغازي

5 الخمس/ الخمس

6 مسلاته/ ترهونة

7 ترهونة/ ترهونة

8 صرمان/ الزاوية

9 صبراتة/ الزاوية

10 زوارة/ الزاوية

11 الجميل/ الساحل الغربي

12 رقدالين/ الساحل الغربي

13 العجيلات/ الساحل الغربي

14 الأصابعة/ الجبل 2

15 ككلة/ الجبل 2

16 يفرن/ الجبل 2

17 غريان/ الجبل 1